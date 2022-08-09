Депутат призвал к жестким мерам в борьбе с вейпами и электронными сигаретами

Предложение Минпромторга о маркировке сигарет и вейпов не сделает продукт полезнее и менее востребованным. К такому выводу пришел глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Его слова процитировало издание Regnum.

«Ждем рассмотрения законопроекта ЛДПР о запрете вейпов и электронных сигарет и надеемся на благоприятный итог», — заявил он.

Также Нилов заявил, что использование маркировки приведет к увеличению расходов, что не является конечной целью. По его словам, ЛДПР, членом которой он и является, ратует за здоровье населения. Он отметил, что эту позицию поддерживают в Минздраве.

Об инициативе партии по борьбе с продажей вейпов и других нестандартных систем доставки и нагревания табака стало известно в конце июля. Представители ЛДПР 17 июля разработали и внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете электронных сигарет.