Депутат предложил запретить рекламу лекарств

Он заявил, что россияне в регионах тратят на лекарства слишком много денег. В этом политик обвинил рекламу препаратов. По словам Нилова, отечественные фармакологические компании «уже бьют тревогу» из-за нехватки денег на пиар своих продуктов.

«В аптечных сетях мы видим засилье „иностранщины“, и наши производители не в состоянии выставлять там даже свой товар. Это серьезная проблема, на которую стоит обращать внимание», — подчеркнул депутат.

Ярослав Нилов призвал полностью запретить рекламу лекарственных препаратов.