  • Депутат предложил запретить рекламу лекарств

    02 декабря 2019, 16:40

    Александр Кушак

    Депутат Ярослав Нилов заявил, что рекламу лекарств нужно полностью запретить, сообщило ИА «Политика сегодня».

    Он заявил, что россияне в регионах тратят на лекарства слишком много денег. В этом политик обвинил рекламу препаратов. По словам Нилова, отечественные фармакологические компании «уже бьют тревогу» из-за нехватки денег на пиар своих продуктов.

    «В аптечных сетях мы видим засилье „иностранщины“, и наши производители не в состоянии выставлять там даже свой товар. Это серьезная проблема, на которую стоит обращать внимание», — подчеркнул депутат.

    Ярослав Нилов призвал полностью запретить рекламу лекарственных препаратов.