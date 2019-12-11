Депутат предложил включить в полис ОМС психолога

«Вот мужик вкалывает сутками на работе. Приходит со смены поздним вечером. Хочет прокормить семью, оплатить обучение детей. А потом выясняется, что его „любимая“ гуляла с соседом. Что он сделает? Начнет пить. Заливать алкоголем свою проблему. Или еще хуже — что-то сделает с собой. Вот не выдержал он предательства. Поэтому мужика нужно спасать. И делать это должны не друзья в гараже. А нормальные специалисты», — пояснил Петров.

По его словам, бюджет России позволяет реализовать многие проекты, однако жизнь человека важнее.

«Во-первых, может получится сохранить семью. Ну, оступился кто-то один раз. Всякое бывает. Второе, нужно сохранить человеку жизнь. Чтобы он не лез в петлю. Третье, прием нормального психолога не так дорого и стоит. Много денег из казны нам не потребуется. И когда человек с психологом проработает свою беду, ему хоть жить захочется. У нас все говорят о домашнем насилии. Они не понимают, что куда большая напасть — семейные измены. Это станет альтернативой закону о домашнем насилии — ведь агрессия лечится психологией», — отметил депутат.

Инициативу Петрова поддержал психолог Павел Жавнеров.

«Тут одни плюсы. Можно сохранить анонимность. Чтобы все вокруг не знали про твои семейные разборки. И если все это проработать, муж дома не заколотит свою жену за измену. Он все проработает с психологом. Главное, чтобы нанимали не проходимцев и первокурсников, а опытных спецов», — уточнил он.