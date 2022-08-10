Депутат предложил снизить интерес россиян к алкоголю с помощью публикаций в СМИ

Введение плана по количеству публикаций, вызывающих неприятные мысли об алкоголе, может снизить употребление спиртных напитков жителями РФ. С такой инициативой выступил депутат ГД от «Единой России» и член комитета по спорту ГД Сергей Бурлаков. О своей идее он рассказал в интервью РИА «Новости».

По его мнению, такой способ борьбы с алкоголизацией населения можно назвать интересным.

«Сколько сейчас умельцев в медиасфере, они способны реализовать [пропаганду неприязни к спиртному] красиво и эффективно. Думаю, что в идеале должен быть план на каждый месяц по количеству таких публикаций во всех медиа нашей страны», — поделился Бурлаков.

По его мнению, во всех современных российских средствах передачи информации — СМИ, фильмах, телепередачах и соцсетях — нужно повышать интерес к ЗОЖ. При этом он призвал подойти к пропаганде здоровья правильно. Бурлаков отметил, что использование «топорных агиток» — не самый подходящий вариант.

В качестве примера он привел время правления последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Тот устроил целую антиалкогольную кампанию, в результате которой страна лишилась множества виноградников.