Депутат поддержал предложение ввести систему прививочного туризма в России

Вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой поддержал предложение ввести систему прививочного туризма в нашей стране, сообщило радио «Говорит Москва».

Он заметил, что многие желают приехать в Россию ради вакцинации. Как считает депутат, это станет возможным, когда 60% граждан сделают прививку от коронавируса.

«Идея хорошая, мне она нравится. Мы постоянно слышим со стороны наших партнеров, можно ли приехать и поставить вакцину. Пока у нас не создан иммунитет, когда 60% населения должны вакцинироваться, приглашать иностранцев было бы неправильно», — уточнил Толстой.

Помимо прочего, он назвал ограничения по COVID-19 в России «ерундой» по сравнению с ситуацией в Европе. Политический деятель отметил, что очередь на вакцинацию во Франции растянулась до ноября будущего года.