Депутат поддержал идею об установке камер в палаты с тяжелобольными

Зампред назвал такое предложение «абсолютно правильным». По его словам, это облегчило бы работу медицинского персонала.

«Обычно, например, лежат несколько больных, врач просто обходит, смотрит… Если бы монитор стоял, дежурная сестра могла бы определять по видеокамере, если какая-то (критическая — прим. ред.) ситуация», — уточнил Тумусов.

Он добавил, что некоторые лечебные учреждения нашей страны уже оснащены такими технологиями. Теперь необходимо компьютеризировать остальные больницы.