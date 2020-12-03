Депутат поддержал идею о финансовой помощи сторонникам ЗОЖ среди россиян

Он подчеркнул, что граждане нашей страны должны нести ответственность за собственное здоровье, в чем им поможет денежное стимулирование.

«К примеру, в ряде стран есть стимулирующие выплаты для тех, кто ведет здоровый образ жизни. Да, в России предпринимаются первые шаги, но предстоит еще большая работа», — уточнил депутат.

Менделевич добавил, что развитие паллиативной медицинской помощи, о котором идет речь в Стратегии развития здравоохранения в России до 2025 года, очень актуально. При этом вопросы улучшения оказания наркологической и психиатрической помощи остаются непростыми.

«Стратегия — рамочный документ, однако отражает принципиально значимые позиции. В частности, обновление инфраструктуры, создание единой базы данных оказания медпомощи, формирование единого реестра льготников», — заметил парламентарий.

Помимо прочего, он обратил внимание на пункт по оценке оказания медпомощи общественными советами. Как считает Менделевич, в этом вопросе надо обращаться в частности к пациентским организациям. Их отчеты зачастую не совпадают с официальной статистикой.