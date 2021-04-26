Депутат озвучил возможные сроки, когда Россия сможет победить коронавирус

Эксперт спрогнозировал, когда успех в борьбе с коронавирусной инфекцией достигнет масштабов всей России. Об этом первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов сообщил в интервью радио Sputnik.

«Я считаю, что мы уверенно и четко идем к победе над коронавирусом. Во-первых, у нас есть три вакцины, мы налаживаем их массовое производство, и если на начальном этапе их не хватало, то сейчас всем хватает. Я так думаю, что к осени, к сентябрю количество вакцинированных и количество переболевших достигнет 70% и даже больше. Тогда у нас появится коллективный иммунитет», — предположил Тумусов.

Ранее сообщалось, что несколько субъектов Российской Федерации практически избавились от эпидемийной ситуации.