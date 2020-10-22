Депутат объяснил, сколько нужно тратить на медицину в России

Законодатели подготовили несколько решений по реформированию российской системы здравоохранения. В частности Тумусов объяснил, какое количество средств нужно отдавать на улучшение медицинской сферы.

«Средства, направляемые на здравоохранение, должны составлять не менее 5,6% (от ВВП — прим. ред.) — это до 600 миллиардов рублей. В чем Россия впереди всей планеты? В обороноспособности. Здравоохранение надо поднять на эту высоту», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что речь идет и о технологиях, и об объемах финансирования. По его мнению, в первую очередь важно решить существующие проблемы с кадрами.