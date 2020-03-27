Депутат объяснил, как новый медцентр в Новой Москве решит проблемы с лечением коронавируса

«Мы столкнулись с новыми вызовами, и мировой опыт (на примере того же Китая) показывает, что и там идет не переоснащение больниц, а строительство новых. Тем более подобные учреждения должны находиться на определенной территории, иметь достаточные собственные площади и прилегающие зоны, чтобы избежать любой возможности заражения. На территории основной Москвы это было бы сложнее, а пригород мне представляется гораздо лучше», — отметил Александр Хинштейн.

Информационно-аналитическая система Headway подсчитала, что всего в российских учреждениях здравоохранения есть порядка 42–43 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). По оснащенности лидерами являются Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ставропольский край, Татарстан, Свердловская область, ХМАО и Краснодарский край. С этого года закупили 618 единиц новой техники.

По рекомендациям Роспотребназдора, на миллион жителей необходимо до 200 аппаратов ИВЛ. То есть, всей стране с населением в 146,7 миллиона человек необходимо не менее 29 300 единиц такого оборудования.

По решению премьера Михаила Мишустина 23 марта было выделено 7,5 миллиарда рублей из резервного фонда для покупки не менее 5,7 тысячи аппаратов ИВЛ и ЭКМО.