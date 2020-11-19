Депутат назвал причины, по которым в РФ не введут жесткий карантин

«У нас уже наступают последствия для экономики, для самочувствия людей в этом плане. Поэтому китайский опыт хоть показал свою эффективность, но он не подходит большинству стран мира, а если применять его, то нужно было это делать в самом начале эпидемии», — отметил депутат.

Менделевич уточнил, что введение более серьезных мер является эффективным способом остановить распространение инфекции, но Россия и многие страны мира с этим опоздали. Как он считает, когда можно запустить процесс на конкретном участке, это принесет результат. Включить карантин на всю планету не представляется реальным.

По мнению члена комитета ГД, теперь нужно больше сосредоточиться на мерах профилактики заболевания. Он подчеркнул, что необходимо разорвать цепочки передачи вируса от одного человека к другому.