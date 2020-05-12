Депутат назвал эффективный способ профилактики коронавируса

По его словам, «по всем законам эпидемиологии маски должны носить строго больные люди, об этом постоянно говорит ВОЗ», но «есть одно большое „но“, которое нам не позволяет сделать именно так».

«По статистике, примерно 45% всех инфицированных либо с легкой формой, либо чаще всего бессимптомные. Если бессимптомный человек, не зная, что он больной, не надевает маску, он становится очень опасным источником заражения», — объяснил Менделевич.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила эффективность масок в борьбе с коронавирусом.