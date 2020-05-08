Депутат Мосгордумы предложил бороться с СОVID-19 пиявками

При COVID-19 поражаются альвеолы в легких из-за закупорки микрососудов. Для предотвращения этого нужно, чтобы не образовывались тромбы. Именно в этом случае помогут пиявки, которые выделяют ферменты, разжижающие кровь. Важно понимать, что это не обычный разжижитель, отметила депутат Мосгордумы. В нем содержится большое число веществ, оказывающих комплексное воздействие.

«Наполеон широко в своей армии ими пользовался, у нас Пирогов это делал. Царица Клеопатра родила благодаря пиявке. Депутат вас не учит, депутат просто берет опыт выдающихся медиков», — заявила Шувалова.

Политик также вспомнила шведского ученого Карла Линнея, который назвал пиявку медицинской. В связи с этим депутат не видит в своем предложении ничего шарлатанского.

Кроме того, Шувалова добавила, что сама многократно прибегала к использованию пиявок в лечебных целях.

По данным на утро 8 мая, в России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса. При этом официально зарегистрированного лекарства от СОVID-19 нет. Всего в стране зафиксировано 187 859 случаев заражения, скончались 1723 человек, выздоровели 26 608.