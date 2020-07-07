Депутат Госдумы усомнился, что дети пойдут в школу 1 сентября

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам ЕГЭ и открытию школ после пандемии коронавируса, высказал сомнения, что дети смогут пойти в школу 1 сентября.

Он отметил, что сам хотел бы скорейшего возвращения детей к привычному формату обучения, однако в настоящий момент об этом говорить рано. Он заявил, что считает заявление министра просвещения РФ Сергея Кравцова не совсем соответствующим нынешним реалиям.

«Что касается заявления Сергея Сергеевича Кравцова, что все дети пойдут в настоящем режиме в школу, я бы хотел с ним согласиться, но боюсь, что придется воспользоваться старым методом синоптика: самый точный прогноз — все возможно», — процитировало Смолина ИА НСН.

По его словам, власти надеются, что к сентябрю пандемия коронавируса остановится. Однако все еще остается вероятность возникновения второй волны COVID-19.