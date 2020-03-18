Депутат Госдумы рассказал о правилах для профилактики коронавируса

Доктор сообщил, что страх и стресс ослабляют иммунитет. Из-за этого вирусу становится легче нас сломить. Поэтому не стоит поддаваться всеобщей панике. А также необходимо не забывать о правилах гигиены. Общайтесь с близкими и узнавайте об их самочувствии. Особенно это касается тех, кто находится в группе риска.

Сайт «Экономика сегодня» написал, что паника среди населения начинается из-за того, что новый вид вируса до конца еще не изучен. Однако, он активно обсуждается в социальных сетях и СМИ. Информация там не всегда является верной. Менделевич посоветовал оградить себя от таких новостей. И напомнил, что доверять можно лишь надежным источниками.