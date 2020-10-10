Депутат Госдумы рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Россия выйдет на плато по коронавирусу не раньше ноября. После этого начнется спад заболеваемости, однако он не будет резким.

Об этом рассказал «Парламентской газете» замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин. Он заявил, что в ближайшее время рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией продолжится.

«Скачки с тенденцией к увеличению могут быть и дальше, после чего мы выйдем на плато. По моим прогнозам, это произойдет ближе к ноябрю, а потом начнется спад. Но спад, скорее всего, не будет резким», — сказал он.

Говорин также отметил, что рост числа новых заражений связан с началом учебного года и возвращением россиян из отпусков. Еще одной важной причиной ухудшения эпидемиологической ситуации в стране стало снижение бдительности граждан и несоблюдение ими элементарных мер предосторожности. Депутат отметил, что ситуация с распространением инфекции в стране вызывает тревогу.

Говорин призвал россиян прекратить недооценивать опасность. Он напомнил, что сейчас новый тип инфекции «наслаивается» на сезонные вирусы — из-за этого тяжелобольных пациентов сейчас больше, чем было весной.