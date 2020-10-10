Депутат Госдумы рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу
Об этом рассказал «Парламентской газете» замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин. Он заявил, что в ближайшее время рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией продолжится.
«Скачки с тенденцией к увеличению могут быть и дальше, после чего мы выйдем на плато. По моим прогнозам, это произойдет ближе к ноябрю, а потом начнется спад. Но спад, скорее всего, не будет резким», — сказал он.
Говорин также отметил, что рост числа новых заражений связан с началом учебного года и возвращением россиян из отпусков. Еще одной важной причиной ухудшения эпидемиологической ситуации в стране стало снижение бдительности граждан и несоблюдение ими элементарных мер предосторожности. Депутат отметил, что ситуация с распространением инфекции в стране вызывает тревогу.
Говорин призвал россиян прекратить недооценивать опасность. Он напомнил, что сейчас новый тип инфекции «наслаивается» на сезонные вирусы — из-за этого тяжелобольных пациентов сейчас больше, чем было весной.