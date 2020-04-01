Депутат Госдумы прокомментировал закон об онлайн-продаже лекарств

По его словам, «когда законопроект дорабатывался во втором чтении, случилась ситуация с пандемией коронавирусной инфекции и возникла необходимость расширить перечень лекарств, включив в него рецептурные препараты».

«Но мы, естественно, исключили спиртосодержащие лекарства, психотропные и наркосодержащие. Такие препараты не подпадают под дистанционную торговлю», — уточнил депутат.