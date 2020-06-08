Депутат Госдумы прокомментировал отмену пропусков в Москве с 9 июня
С 9 июня с Москве отменят пропускную систему, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Федот Тумусов, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, прокомментировал снятие данного ограничения. Об этом сообщил RT.
«Это действительно очень радостно, когда отменяются все ограничения, самое главное, по передвижению, по самоизоляции», — заявил депутат.
По словам Тумусова, вероятность заразиться коронавирусом никуда не делась, поэтому необходимо не забывать о мерах безопасности. Он отметил, что важно мыть руки, носить маску и соблюдать социальную дистанцию.