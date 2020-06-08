Депутат Госдумы прокомментировал отмену пропусков в Москве с 9 июня

«Это действительно очень радостно, когда отменяются все ограничения, самое главное, по передвижению, по самоизоляции», — заявил депутат.

По словам Тумусова, вероятность заразиться коронавирусом никуда не делась, поэтому необходимо не забывать о мерах безопасности. Он отметил, что важно мыть руки, носить маску и соблюдать социальную дистанцию.