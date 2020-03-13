Депутат Госдумы предложил продавать тесты на ВИЧ в автоматах

Минздраву предложили продавать экспресс-тесты на ВИЧ в российских аптеках и автоматах. Это поможет людям не только следить за своим здоровьем, но и выявить заболевание на ранней стадии.

Идея принадлежит депутату Госдумы Виктору Зубареву, сообщил сайт RT. Он уже послал обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Парламентарий считает, что экспресс-тесты на ВИЧ нужно включить в минимальный ассортимент лекарственных средств, который предусмотрен для аптек.

Аптечным сетям и ретейлерам Зубарев предлагает продавать тесты и в специальных вендинговых автоматах. При этом должны соблюдаться требования к хранению таких изделий. Депутат подчеркнул, что важно обеспечить доступность подобных диагностических средств. Благодаря им ВИЧ-статус можно определить даже по слюне, а человек будет следить за своим здоровьем и в случае заражения выявит заболевание на ранней стадии.

В список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, считает Зубарев, нужно внести качественные и современные препараты для ВИЧ-терапии.

По мнению парламентария, его идею можно использовать как начало масштабной социальной кампании в День борьбы со СПИДом. Она бы сделала средства для ранней диагностики более доступными.

В Московской области с начала 2020 года на ВИЧ протестировали свыше 250 тысяч человек. Специалисты советуют сдавать анализ ежегодно. Его берут быстро и безболезненно.