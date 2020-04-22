Депутат Госдумы предложил переводить домой нетяжелых пациентов с COVID-19

По его словам, большинство пациентов переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме, поэтому они могут лечиться самостоятельно дома. Если помещать их в стационар, это вызовет дополнительные риски развития внутрибольничной инфекции и осложнений, в последующем той же коронавирусной пневмонии.

«Это общемировая практика — нетяжелых пациентов госпитализировать не нужно, а у нас наращиваются срочно койки. Это основной показатель отчетный у губернаторов, в том числе аппараты ИВЛ. В то время как большинство больных можно было бы не госпитализировать, а лечить дома», — пояснил Куринный.