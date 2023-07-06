Здоровье 06 июля 2023, 21:31 Депутат Фаррахов предложил коммерческим клиникам сдавать в аренду госбольницам импортные аппараты ИВЛ

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Чтобы повысить уровень медицинской помощи и точность диагностики, можно позволить частным клиникам сдавать в аренду дорогое импортное оборудование государственным медучреждениям. С такой инициативой выступила доктор медицинских наук, депутат Госдумы Айрат Фаррахов, сообщила «Парламентская газета».

По его мнению, в России необходимо создать специальную службу, которая займется вопросом. Потому что в редких случаях тяжелых заболеваний в аппаратах ИВЛ, установленных в российских больницах, не хватает функций. Поэтому помогла бы возможность арендовать устройство.

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Депутат предложил оказать для этого господдержку, чтобы в сотрудничестве были заинтересованы обе стороны.

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