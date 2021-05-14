Депутат ЕП выразил обеспокоенность вакцинацией граждан ЕС вне объединения

Депутат Европарламента от Италии Иньяцио Коррао выразил обеспокоенность по поводу того, что граждане Европейского союза прививаются от коронавируса в странах, которые не входят в состав объединения, написал сайт RT.

Коррао рассказал, что некоторые европейцы проходят процедуру в Сербии. Это происходит, в частности, в связи с задержками сроков проведения кампаний по вакцинации от COVID-19 в странах, где они живут.

«С учетом того, что применяются вакцины, еще не получившие одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам, такие как „Спутник V“ и Sinovac, упомянутый пример вызывает ряд вопросов», — заявил парламентарий.

Депутат поинтересовался у Еврокомиссии, как она собирается «защитить» граждан, которые вакцинируются не одобренными европейскими органами препаратами.