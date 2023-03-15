Здоровье 15 марта 2023, 23:35 Депутат Чаплин рассказал об опасности длительного хранения солений Депутат Чаплин заявил, что соленья могут испортиться при длительном хранении

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Употребление солений после длительного хранения может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Такой информацией поделился председатель Союза дачников Подмосковья депутат Госдумы Никита Чаплин. Об этом сообщил Life.

По словам специалиста, хранить квашеную капусту, соленые огурцы и грибы стоит не более восьми месяцев. Если в продукте присутствует уксус, то этот срок увеличивается до года, написал «Петербургский дневник».

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На хранение компотов или варенья, в которых есть косточки, лучше выделять не более полугода. Затем они начинают выделять вредные вещества, сообщило Nation News.

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