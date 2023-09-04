04 сентября 2023, 17:36
Депутат Буцкая заявила, что учет препаратов для аборта нужен для сохранения здоровья женщин
Контроль лекарственных средств, применяемых для аборта, необходим, чтобы сохранить здоровье каждой женщины и ребенка. Об этом Lenta.ru рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
По ее словам, не идет речи о полном запрете препаратов или вмешательстве в частную жизнь людей. Государство собирается вести учет средств, чтобы позаботиться о здоровье женщин репродуктивного возраста. Таким образом хотят решить демографический вопрос.
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«Мы этим поштучно-количественным учетом препаратов для медицинского прерывания беременности гарантируем женщине то, что у нас и так в законах прописано, но не соблюдалось», — подчеркнула депутат.
Женщины
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