Депутат бундестага привился от коронавируса в Москве и захотел выпить пива

Прививку от коронавируса сделал в одной из московских больниц депутат бундестага Дитер Дэм. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

На опубликованных кадрах видно, как Дэм получает документы, в том числе сертификат, куда поставят отметку при прохождении вакцинации. После этого в процедурной медсестра делает депутату укол и накладывает повязку.

В беседе с журналистами Дэм заявил, что чувствует себя отлично. Единственное, о чем он пожалел, что врачи запретили ему пить пиво.

«Если бы мог сейчас пива выпить, то было бы еще лучше. Но мне сказали, что три дня нельзя пить пиво. Но я думаю, что „Спутник V“ такая хорошая вакцина, что можно и попробовать выпить пива», — пошутил немецкий депутат.

Дэм признался, что решил привиться «Спутником V», так как считает, что векторная вакцина более безопасна с точки зрения побочных эффектов. Недопуск российского препарата на рынок Германии она связал с политическими причинами.

Дитер Дэм приехал в Москву накануне. Вместе с пресс-секретарем парламентской фракции Левой партии Михаэлем Шпиком он посетил парад Победы на Красной площади. Попасть туда политики смогли при содействии немецкой редакции дирекции иновещания МИА «Россия сегодня» и РФПИ.