  • Депрессия оказалась причиной более 20 опасных заболеваний

    06 сентября 2019, 14:02

    Наза Салех Захи

    Причиной 22 заболеваний является депрессивное расстройство. В их числе астма и болезни сердца. Об этом после проведенного исследования заявили ученые Австралийского центра точного здравоохранения при Университете Южной Австралии.
    Депрессия оказалась причиной более 20 опасных заболеваний

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    Специалисты изучили данные 337 536 жителей и с помощью генетического анализа (MR-PheWAS-анализ) проверили связь между 925 заболеваниями и депрессией. Более чем в 20 случаях она подтвердилась. Об этом сказано в статье, опубликованной в журнале Molecular Psychiatry, по результатам исследования.

    «До сих пор исследования на эту тему были осложнены различными мешающими факторами или даже обратной причинно-следственной связью, когда предполагается, что физическое состояние человека вызывает депрессию. Наше исследование ставит точку в вопросе, что появилось первым — курица или яйцо, показывая, что депрессия вызывает болезнь, а не наоборот», — рассказал один из авторов работы Анвар Мулугета.

    Чтобы снизить последствия неблагоприятного психологического состояния, ученые рекомендуют вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Интересно, что проблемы с желудочно-кишечным трактом в некоторых случаях были связаны с побочными средствами от лекарств, которые использовались для лечения депрессии. Если бы врачи знали о глубокой связи между разными заболеваниями, этого можно было бы избежать.

    Авторы работы считают, что пациентов с диагнозом «депрессия» нужно направлять на другие исследования для своевременного выявления сопутствующих проблем. Именно комплексный подход, по мнению австралийских ученых, поможет быстрее спасти человека от депрессии.