Депрессия и биполярное расстройство: врач Снигур рассказал об обострении расстройств весной

Многие люди со слабой психикой весной начинают сталкиваться с обострениями депрессивных и биполярных расстройств. Такой информацией поделился психотерапевт Владимир Снигур, передала «Вечерняя Москва».

Врач подчеркнул также, что люди, страдающие от шизофрении, также могут столкнуться с обострением в этот период. Кроме того, маниакальные состояния и навязчивые идеи переходят в острую фазу. Как правило, происходит это из-за того, что внутреннее самоощущение человека не сходится с внешними факторами, передало РИА ФАН.

«То есть на фоне буйно цветущей природы, солнца и тепла его внутренний мир кажется намного мрачнее», — рассказал специалист.

Снигур посоветовал посетить квалифицированного специалиста в том случае, если вы столкнулись с тревожностью, проблемами с аппетитом и эмоциональными скачками.

Ранее врач-психиатр Елизавета Жесткова рассказала о способах избавления от чувства обиды. Она посоветовала изобразить обиду на бумагу, а затем отпустить ее.