Деньги или жизнь: россияне назвали причины, по которым они становились донорами

Хотя бы раз в жизни донорами крови становились 60% россиян. Большинство из них придерживались альтруистических соображений, однако каждый шестой сдавал кровь ради денег и возможности немного отдохнуть. Такие данные совместного исследования «СберСтрахования» и «Rambler&Co» привело РИА «Новости.

«Большинство россиян (60%) хотя бы раз становились донорами крови. 79% из них — альтруисты: 53% хотят помочь людям, 16% — близким или конкретному реципиенту, а каждый десятый (10%) делится жизненной энергией, потому что есть время и возможность», — говорится в исследовании.

При этом выяснилось, что 17% становились донорами ради материального вознаграждения или дополнительных дней отдыха, а 4% делали это, чтобы следить за собственным здоровьем.

Активнее всего сдают кровь представители так называемого поколения Х — рожденные в 1965–1980 годах (37%), а также миллениалы 1981–1996 годов рождения (31%). При этом мужчины становятся донорами чаще женщин — 67% против 33%.

5% граждан сдают кровь ежегодно, 16% — несколько раз в год, все остальные занимаются этим от случая к случаю.

При этом 40% россиян ни разу в жизни не сдавали кровь в качестве доноров. Чаще всего они отказываются в связи с ограничениями по здоровью (46%), из-за нехватки времени (17%) и просто из страха (16%). Остальные готовы сдавать кровь только ради для родных и близких.

Национальный день донора отмечается в России 20 апреля. Он был учрежден в 2007 году и приурочен к событию, случившемуся в этот день в 1832 году. Тогда петербургский акушер Андрей Вольф впервые в России перелил роженице кровь ее мужа и тем самым спас жизнь.