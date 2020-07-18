День мороженого в ГУМе посвятили медикам. Видео

В этом году благотворительная акция День мороженого была посвящена медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией нового типа. Ее провели за пределами ГУМа. В 35 медицинских учреждений было доставлено более 200 порций мороженого.

Предыдущие праздники, напомнило RT, проводились в центре ГУМа у фонтана, и все собранные средства шли в пользу благотворительных организаций.

«Чем дальше — тем больше думаешь о врачах и тем больше понимаешь, что мы им мало отдаем. А это действительно героическая профессия. Не задумываемся, но надо отдавать должное, это святое дело», — заявил Первому каналу народный артист РФ Олег Меньшиков.

Помимо мороженого, ГУМ подарил врачам 200 тысяч новых специально разработанных многоразовых защитных костюмов, рассчитанных на 8-12 часов пребывания, и более миллиона масок.

Если обстановка с коронавирусом не ухудшится, мероприятия ко Дню города пройдут в Москве как обычно в первую или вторую субботу сентября.