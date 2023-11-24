Здоровье 24 ноября 2023, 10:06 Демографы и репродуктологи указали чиновникам на последствия запрета абортов РБК: демографы предупредили о риске проведения подпольных абортов из-за запрета РИА «Новости»

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Запрет абортов в России начали обсуждать на государственном уровне. Специалисты из области медицины и демографии заявили, что рождаемость невозможно повысить таким способом. Научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Игорь Ефремов заявил РБК, что ограничения приведут к росту младенческой смертности и проведению домашних операций.

«Могут распространиться опасные для жизни и здоровья женщин практики провоцирования выкидышей, нелегальных искусственных абортов, также может вырасти младенческая смертность от внешних причин», — заявил он.

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Проблема большого числа абортов, по словам Игоря Ефремова, в России не стоит. Менее 10% беременностей оканчивались прерыванием, причем в статистику внесли не только процедуры по собственному желанию — к ним добавили выкидыши, аборты по медицинским показаниям и другие случаи. Каждый год количество таких процедур сокращалось на 10 тысяч.

Он заявил, что аборты и повышение рождаемости не связаны между собой. Специалист допустил, что в первый год после запрета родится на несколько десятков тысяч больше детей. Но этот эффект нивелирует резкое снижение рождаемости в последующие два-три года. Игорь Ефремов призвал заняться просвещением людей и сделать контрацептивы доступнее.

Президент Российской ассоциации репродукции человека доктор медицинских наук Владислав Корсак напомнил, что в России уже запрещали аборты и это привело к очень негативным последствиям: женщины становились бесплодными или умирали после подпольных процедур. Он раскритиковал чиновников за такие идеи. По словам специалиста, запрет могли предложить только далекие от медицины люди, которым не грозит ответственность за такие решения.

В других странах учли прошлый опыт и, наоборот, развернули законодательство в пользу легализации абортов, заявил демограф Игорь Ефремов. Обратное произошло только в США и Польше, но рождаемость в них продолжила снижаться.

В Госдуме обсудили запрет абортов в частных клиниках. Депутат Дмитрий Гусев рассказал о жарких спорах по этому поводу. РПЦ предложила также сократить срок прерывания беременности с 12 до восьми недель.