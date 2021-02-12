Пандемия оставит «демографический след» на 15 лет

Помимо прямого экономического ущерба, который нанесла пандемия коронавируса экономике России, смертность и нетрудоспособность больных COVID-19 оказала влияние на ВВП страны. «Демографический след» может сохраниться на 15 лет, хотя краткосрочно он малозаметен для экономики.

Об этом со ссылкой на оценку Аналитического кредитного рейтингового агентство (АКРА) сообщило РБК. В документе сказано, что дополнительная смертность в ближайшие два года и потери рабочих дней из-за временной нетрудоспособности инфицированных снизят уровень реального ВВП России 2021 года на 0,2–0,9%.

Руководивший расчетами заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов уточнил, что были рассмотрены два сценария численности активной рабочей силы к 2032 году, с пандемией и без нее.

Избыточная смертность от коронавируса 2020 года, по сравнению с прогнозом без пандемии, составила 360 тысяч человек. В 2021 году показатель составит 100-250 тысяч человек. Причем 25-45% жертв коронавируса находятся в трудоспособном возрасте.

Через 10 лет, к 2030 году, «демографический след» снизится до 0,04-0,18%. Но он не сойдет на нет и через 15 лет после окончания пандемии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал рост смертности на 18% в России по итогам прошлого года суровой реальностью коронавирусной пандемии.