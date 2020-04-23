Названы спасающие от деменции продукты

Французскиe ученыe из университетa Бордо 12 лет наблюдали группу из 627 пожилых людей, чтобы улучшить понимание факторов риска развития деменции в контексте пищевых привычек. Им удалось выяснить, какое сочетание продуктов влияет на мозг благотворно, а какое повышает вероятность развития деменции.

Ученые опубликовал результаты своей работы в журнале Neurology. За время наблюдения у 209 пожилых людей развилась деменция, а у 418 нет. В начале эксперимента все они заполнили анкету, в которой указали, какие продукты питания употребляют чаще всего. С течением времени врачи проводили медицинские осмотры участников эксперимента.

Выяснилось, что деменция быстрее развивалась у тех, кто предпочитал колбасы, печенья, пирожные и продукты с высоким содержанием крахмала. Например, картофель.

Люди, избежавшие этой болезни, предпочитали характерную для юго-запада Франции диету — мясо, рыба, морепродукты, фрукты и овощи. То есть, очень разнообразный рацион.

На фоне пандемии коронавируса врачи для повышения иммунитета посоветовали есть цитрусовые, чеснок, квашеную капусту, брокколи и кисломолочные продукты без сахара.