«Дельтакрон» пока не добрался до России

Штамм «дельтакрон» пока не выявляли в России, и пока недостаточно сведений об опасности этого варианта коронавируса. Об этом руководитель научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина заявила РИА «Новости».

«Пока в России этот вариант — „дельтакрон“ — не обнаружен», — сказала специалист.

Пока нельзя однозначно ответить на вопрос, насколько опасен этот штамм, поскольку данных о нем недостаточно, указала Черкашина. Она предположила, что свойства «дельтакрона» будут определять мутации в S-белке, отвечающие за заразность и способность вируса к проникновению в клетку. Поэтому этот вариант, скорее, будет по своим свойствами ближе к «омикрон»-штамму, сказала она.

Новый гибрид коронавируса, который представляет собой комбинацию штаммов «омикрон» и «дельта», в начале года впервые обнаружили ученые на Кипре. Изначально были сомнения в том, что это не лабораторная ошибка. Но недавно у российских ученых появились основания полагать, что такой гибрид действительно существует. Он может сочетать в себе способность к быстрому размножению и сильному поражению легких.