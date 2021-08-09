Быстрое распространение штамма коронавируса «дельта» объяснили

Повышенная заразность штамма коронавируса «дельта» связана с тем, что для проникновения в организм человека требуется в 10 раз меньше вирусных частиц по сравнению с уханьским штаммом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Он пояснил, что такие данные удалось собрать в ходе проведенных исследований.

«Количество вируса, которое необходимо для заражения, требуется в 10 раз меньше. При этом штамм „дельта“ эффективнее передается от зараженного организма незараженному», — заявил Максютов.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на долю штамма «дельта» приходится 68,8% от всех выявленных случаев коронавируса. Она отметила, что это самый большой показатель за все время наблюдения.

Попова подчеркнула, что заболевание у зараженных чаще всего протекает в тяжелой форме. Единственным способом защиты остается прививка, которая позволит перенести инфекцию без серьезных последствий.

Мутацию коронавируса «дельта» обнаружили в Индии. Основные изменения у него находятся в спайковом белке, что позволяет ему легче проникать в клетки человека.