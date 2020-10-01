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    01 октября 2020, 17:33

    Delivery Club запустил доставку лекарств из аптек

    Алена Макаренко

    Онлайн-сервис доставки еды Delivery Club теперь запустил еще и доставку нерецептурных лекарств из аптек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
    Delivery Club запустил доставку лекарств из аптек

    На тестовом этапе сервис будет доступен в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас задействованы четыре аптечные сети: «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон Фарма» и Superapteka. Позже география услуги расширится. Delivery Club запустил этот проект совместно с сервисом «Все аптеки».

    В ходе проекта партнеры протестируют техническое решение сервиса.

    Delivery Club будет развозить безрецептурные препараты, не требующие особых условий хранений. Также речь идет о сопутствующих товарах. Всего к заказу доступно почти 2,5 тысячи наименований в зависимости от конкретной аптеки.

    Компания «Яндекс.Go» тоже намерена в ближайшее время доставлять безрецептурные препараты, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу организации.

    «Сейчас лекарства доставляются из партнерских аптек с помощью услуги „Доставка“. Для этого покупатель на сайте аптеки должен выбрать доставку», — говорится в сообщении.

    «Яндекс.Go» сотрудничает с аптечными сетями «Вита», «Здоров.ру», «Эркафарм», «Алое», «Апрель», «Здравсити», «ПроАптека», «Фармаипекс», «Здесь Аптека», «АСНА», «Имплозия», «Социалочка», «Фармакопейка».

    «Возить безрецептурные препараты скоро будет и „Яндекс.Еда“, уже достигнуты договоренности с несколькими аптечными сетями», — добавили в пресс-службе.

    В апреле президент России Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже безрецептурных лекарств. Закон разрешает правительству вводить дистанционную торговлю рецептурными препаратами на время ЧС и эпидемий.

    Новости SMI.FM