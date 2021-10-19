«Действует на причину болезни»: иммунолог Гизингер, почему «Арбидол» остался в рекомендациях Минздрава по лечению ковида

Замминистра здравоохранения 21 сентября подписал новую, 12-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Иммунолог Оксана Гизингер оценила рекомендации властей.

С начала пандемии прошло более полутора лет. За это время мировое научное сообщество накопило больше знаний о коронавирусе и его мутировавших версиях. Примерно раз в три месяца, а то и чаще наши врачи корректируют схемы лечения опасной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, исходя из новых данных, поступающих со всего света. В разработке новейшей версии рекомендаций приняли участие 128 специалистов. Это ведущие российские эксперты, вирусологи, иммунологи, инфекционисты, эпидемиологи, терапевты и врачи других специализаций.

Ощутимые изменения произошли в разделах лабораторной диагностики, тактики лечения COVID-19, добавлены рекомендации по лечению и вакцинации беременных, новые разделы, например, «Антимикотическая терапия».

Обновлены схемы амбулаторного лечения с применением препаратов, оказывающих местное глюкокортикоидное действие, то есть снимающие симптомы воспаления и устраняющие проявления аллергических реакций. Для стартовой терапии рекомендованы противовирусный препарат умифеновир (международное непатентованное наименование «Арбидола»), препараты интерферонов-альфа и фавипиравир в условиях амбулаторного домашнего лечения. Дополнительно Минздрав предлагает «Арбидол» для постконтактной профилактики коронавирусной инфекции.

Известный российский иммунолог, аллерголог, профессор кафедры аллергологии и иммунологии РУДН Оксана Гизингер заявила о важности профилактики COVID-19 и прояснила нюансы лечении заболевания в домашних условиях.

«ОРВИ, грипп и коронавирус — все опасные инфекции, поэтому профилактические меры стоят во главе борьбы с пандемией и сезонным ростом заболеваемости. Очень важно, что в 12-ю версию рекомендаций внесли информацию о вакцинации беременных», — сказала Оксана Гизингер.

Она подчеркнула, что это следующий шаг в борьбе с ковидом.

Хорошо, что там остался «Арбидол». Он, как этиотропный препарат, то есть действующий на причину болезни, а не на симптомы, проявляет себя эффективно. Умифеновир («Арбидол») присутствует начиная с пятой версии рекомендаций Министерства здравоохранения Оксана Гизингер.

«Также он добавлен в рекомендации постконтактной профилактики, чего в более ранних версиях не было. Так что возможности применения этого противовирусного лекарства расширились. Это неудивительно, ведь у него широкая доказательная база. Более 120 клинических и доклинических исследований по всему миру. Есть на что опереться», — подчеркнула Оксана Гизингер.

Она также прокомментировала слухи о том, что умифеновир якобы исключили из рекомендаций по лечению ковида.

«Многие пишут о том, что „Арбидол“ убрали из схем 12-й версии рекомендаций. Но это касается только тяжелых случаев, с осложнениями, где требуется дообследование и время приема противовирусных препаратов уже упущено. В случае с тяжелыми больными врачи по большей части борются с осложнениями, а не с самим вирусом. Для тяжелых случаев очень верно внесены дополнения по лучевому обследованию. В принципе, эта версия действительно доработана качественно», — сказала Гизингер.

Четвертая волна уже накрывает Московскую, Нижегородскую, Ростовскую области. Меры профилактики — это то, что каждый из нас может сделать, чтобы избежать ужесточения мер по борьбе с пандемией. Прививки, ношение и своевременная замена масок, мытье рук, профилактический и постконтактный прием противовирусного «Арбидола» и умеренная физическая нагрузка позволят жить полноценно.