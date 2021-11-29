Деформация сердечной мышцы стала главной проблемой COVID-переболевших

Более половины перенесших COVID-19 оказались подвержены деформации сердечной мышцы и «открыты» к хроническим болезням сердца.

Выявлен еще один побочный эффект коронавирусной инфекции. В течение года у 58% людей, перенесших ее, наблюдается деформация сердечной мышцы. К такому выводу пришли ученые в Тюменской области, проведя первые в РФ годовые кардиологические исследования.

Данный дефект может привести к хроническим болезням сердечно-сосудистой системы.

А ученые Ариэльского университета в Израиле выяснили, что миллиметровые радиоволны способны уничтожить коронавирус и полиовирус на поверхностях за две секунды. Эти данные сыграют важную роль для дезинфекции поверхностей, помещений и оборудования, где проходила работа с коронавирусом.