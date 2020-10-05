Дефицита масок и антисептиков в России не будет
«Дефицита средств индивидуальной защиты не будет точно. Роста цен нет, более того, рынок сейчас насыщен средствами индивидуальной защиты, и мы фиксируем снижение цен», — рассказал начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.
Он пояснил, что в регионах снижение цен на средства индивидуальной защиты проходит по-разному. Например, в Москве и Подмосковье стоимость масок снизилась радикально: с 30 рублей до пяти. Тенишев добавил, что в Новосибирске было такое же резкое снижение.
Ранее стало известно, что в Московской области ужесточают контроль за соблюдением масочного режима. Особенно строго за этим будут следить в общественных местах и транспорте. Для тех, кто забыл маску, в автобусах их будут продавать водители. В начале рабочего дня им выдадут наборы масок — часть водители смогут использовать сами, а остальные — продать пассажирам.