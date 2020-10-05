Дефицита масок и антисептиков в России не будет

Российский рынок масок и антисептиков насыщен, дефицита на эти товары не предвидится. Кроме того, снижается стоимость средств индивидуальной защиты.

«Дефицита средств индивидуальной защиты не будет точно. Роста цен нет, более того, рынок сейчас насыщен средствами индивидуальной защиты, и мы фиксируем снижение цен», — рассказал начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Он пояснил, что в регионах снижение цен на средства индивидуальной защиты проходит по-разному. Например, в Москве и Подмосковье стоимость масок снизилась радикально: с 30 рублей до пяти. Тенишев добавил, что в Новосибирске было такое же резкое снижение.

Ранее стало известно, что в Московской области ужесточают контроль за соблюдением масочного режима. Особенно строго за этим будут следить в общественных местах и транспорте. Для тех, кто забыл маску, в автобусах их будут продавать водители. В начале рабочего дня им выдадут наборы масок — часть водители смогут использовать сами, а остальные — продать пассажирам.