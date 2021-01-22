Нехватка этого витамина иногда нарушает метаболический баланс, в итоге растут мышцы и откладывается жир.

Ученые проводили исследование на рыбках-рерио, которых разделили на три группы. Первая получала добавку без витамина, вторая — добавку с витамином D и третья выступала в качестве контрольной группы.

У рыбок с дефицитом витамина D наблюдалась и гипертрофия, и гиперплазия — увеличение размера и количества жировых клеток, рассказал автор работы Сет Куллман. Также у них зафиксирован превышенный показатель триглицеридов и холестерина — признак метаболического дисбаланса. Рыбки сидели на диете, не включающей витамин D. Поэтому у них ученые заметили значительно больше жировых запасов. При этом сами они были почти на 50% мельче рыбок из других групп, написала «Вечерняя Москва».

Витамин D играет важную роль в способности организма направлять энергию на рост, а не на накопление жира. Вещество также помогает регулировать количество кальция и фосфата в крови, поддерживает здоровье мышц, костей и зубов.

В дальнейшем ученые намерены выяснить, влияет ли дефицит витамина D у матерей на здоровье потомства.