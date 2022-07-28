Дефицит вакцины от коронавируса России не грозит

Риска дефицита вакцины от коронавируса в России нет, существующих запасов хватит на несколько месяцев. Об этом РИА «Новости» сообщил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Совокупных запасов вакцин от COVID-19 хватит на несколько месяцев при текущем потреблении… Запасов вакцин от коронавируса в России достаточно, риски дефицита препаратов в настоящее время отсутствуют», — отметил оператор.

В ЦРПТ сообщили, что в прививочных пунктах и на складах на 27 июля имеется более 26 миллионов доз вакцины, около 10% составляет «Спутник Лайт».

Ранее газета «Коммерсант» писала о нехватке «Спутника Лайт» в большинстве регионов России. Инфекционисты указали, что вместо него можно ревакцинироваться первым компонентом «Спутника V».

ВОЗ может объявить об окончании пандемии коронавируса через несколько месяцев. Такое мнение высказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.