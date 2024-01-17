Здоровье 17 января 2024, 09:32 Дефицит препарата от повторного инфаркта зафиксировали в России «Ведомости»: в России выявили дефицит препарата от повторного инфаркта РИА «Новости»

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В России снизился объем выпуска в гражданский оборот препарата «Эффиент» (прасугрел) от компании из США Eli Lilly, сообщил представитель Минздрава РФ. Его слова привели «Ведомости».

В Минздраве подчеркнули, что данные о прекращении поставок от производителя не поступали. При этом собеседник издания не уточнил причины дефицита.

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Глава «Здравсити» Дмитрий Попов заявил, что официальный дистрибьютор «эффиента» компания «Сервье» уведомила партнеров в России о прекращении поставок в сентябре 2023 года. По его словам, возобновлять их не планируют.

Врачи назначают «Эффиент», чтобы предупредить тромбоз стента при остром коронарном синдроме. Его выписывают пациентам, пережившим инфаркт миокарда, он снижает риск повторного инфаркта.

Ранее в России выявили дефицит вакцины против кори. Оказалось, что он связан с нехваткой яиц, которые являются сырьем для производства вакцины.