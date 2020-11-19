Дефицит «Йодомарина» возник в российских аптеках

«Йодомарин» является одним из самых популярных лекарственных препаратов, который принимают для восполнения недостатка йода в организме. Директор по развитию RNC Pharma считает, что препарат начали скупать, потому что у людей не было возможности отдохнуть летом на море. О дефиците сообщили представили сетей «36,6», «Неофарм» и «Магнит Аптека».

«По препарату „Йодомарин“ наблюдается вымывание из ассортимента аптек по причине отсутствия поставок от дистрибьюторов», — таким мнением поделился представитель «36,6».

В «Магнит Аптеке» заявили, что поставки препарата ожидаются в ближайшее время. По предварительной информации, он появится в аптеках к концу ноября. Однако действующее вещество «Йодомарина» — калий йодид — есть еще в нескольких аналогах препарата. Например, в «Калии йодид Реневал» фармкомпании «Обновление» и «Йодбалансе» производства Merck.

Кроме «Йодомарина», россияне начали массово скупать кислородные подушки и аэрозоли. Эксперты считают, что это связано с ажиотажем вокруг дефицита товаров в аптеках.