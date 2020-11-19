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    19 ноября 2020, 08:42

    Дефицит «Йодомарина» возник в российских аптеках

    Анастасия Калинина

    Российские фармдистрибьюторы заметили большой спрос покупателей на «Йодомарин». Сейчас во многих аптеках наблюдается дефицит этого препарата, передает РБК. Несколько крупных аптечных сетей подтвердили эту информацию.

    «Йодомарин» является одним из самых популярных лекарственных препаратов, который принимают для восполнения недостатка йода в организме. Директор по развитию RNC Pharma считает, что препарат начали скупать, потому что у людей не было возможности отдохнуть летом на море. О дефиците сообщили представили сетей «36,6», «Неофарм» и «Магнит Аптека».

    «По препарату „Йодомарин“ наблюдается вымывание из ассортимента аптек по причине отсутствия поставок от дистрибьюторов», — таким мнением поделился представитель «36,6».

    В «Магнит Аптеке» заявили, что поставки препарата ожидаются в ближайшее время. По предварительной информации, он появится в аптеках к концу ноября. Однако действующее вещество «Йодомарина» — калий йодид — есть еще в нескольких аналогах препарата. Например, в «Калии йодид Реневал» фармкомпании «Обновление» и «Йодбалансе» производства Merck.

    Кроме «Йодомарина», россияне начали массово скупать кислородные подушки и аэрозоли. Эксперты считают, что это связано с ажиотажем вокруг дефицита товаров в аптеках.