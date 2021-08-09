Дефицит доноров крови заметили в России

Россию ждет дефицит донорской крови. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на региональных медиков и статистику ФМБА.

Потенциальному донору запрещено сдавать кровь между первой и второй прививкой от коронавируса и еще месяц после получения второго компонента вакцины. По данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), крови для больниц пока хватает, но с пополнением запасов уже есть проблемы.

Врачи из Санкт-Петербурга, Томской и Ульяновской областей, Крыма и других регионов рассказали о существующих проблемах. Однако медики из ряда регионов отрицают дефицит, несмотря на то, что статистика ФМБА говорит о критическом минимуме.

«Говорить о том, что все хорошо, нельзя. Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас. Ведь не всегда речь идет только о плановых операциях», — пояснила директор Центра крови ФМБА России, главный внештатный трансфузиолог ФМБА София Голосова.

Она уточнила, что вопрос о том, чтобы доноры приходили сдавать кровь сразу после истечения срока после вакцинации, стоит остро.

Руководитель Городского центра детской трансфузиологии Морозовской ДГКБ ранее пояснила, что, сдавая кровь, донор помогает не только другим, но и себе. Перед забором крови он проходит обследование у врача, что помогает профилактике многих заболеваний.