Дефектолог Барабанов рассказал о возможной потере голоса после коронавируса

Дефектолог-фонопед Родион Барабанов рассказал Ura.ru, что у переболевших ковидом иногда наблюдается полная или частичная потеря голоса. Это связано с воспалением гортани и голосовых связок.

Голосовые связки при воспалении начинают терять эластичность и становятся рыхлыми.

«Это приводит к дисфонии, то есть частичной утрате голоса, либо афонии, то есть полному отсутствию возможности говорить. То есть если при COVID-19 начинает пропадать голос, значит, инфекция спустилась по дыхательным путям в нижние отделы и добралась до слизистой оболочки гортани, до лор-голосовых складок, связок», — пояснил специалист.