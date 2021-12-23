Врачи назвали способ избежать повышенного кровяного давления во сне

Высокое кровяное давление может привести к сердечным приступам и инсультам. Для того чтобы добиться нормализации своего состояния, врачи рекомендовали ввести в рацион фисташки. Содержащиеся в них вещества позволяют нормализовать давление. Об этом сообщило издание Daily Express со ссылкой на исследование врачей из Американской кардиологической ассоциации.

В проведенном эксперименте участвовали 30 взрослых диабетиков, которых разделили на две группы. Первой назначили диету с умеренным содержанием жиров, но с большим количеством фисташек. Для второй группы предназначался стол с минимальным количеством жиросодержащих продуктов, но большим количеством углеводов.

После четырех недель такого питания участники прошли серию тестов. У них проверили артериальное давление, сердечный ритм и другие признаки сердечно-сосудистых заболеваний.

Выяснилось, что у группы, которая питалась фисташками, все показатели улучшились. Систолическое артериальное давление у них нормализовалось.