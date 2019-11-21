Давление «как в шахте» отметили в Москве. Как себя обезопасить?

Из-за рекордно высокого атмосферного давления жителям Москвы и Подмосковья сейчас особенно важно следить за здоровым сном и больше пить. Врачи предупредили, что при резком изменении давления может почувствовать себя плохо даже самый здоровый человек.

«Прежде всего, некомфортно будут себя чувствовать те люди, у которых есть гипертоническая болезнь. В такие периоды у них может повыситься давление, поэтому у них под рукой всегда должны быть их скоропомощные препараты. Неуютно могут чувствовать себя те люди, у которых есть заболевания сердца и сосудов, в частности - ишемическая болезнь сердца. Повышение атмосферного давления может спровоцировать приступ стенокардии», — объяснила «360» главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

По ее словам, высокое давление часто устанавливается в сухую и безветренную погоду. А это грозит рисками повышения в воздухе количества вредных веществ и пыли, что может привести к обострению заболеваний органов дыхания и возникновению бронхиальной астмы.

«Чтобы избежать вредного, негативного влияния таких погодных катаклизмов, разумным будет соблюдение здорового образа жизни, оптимальный режим бодрствования и сна, достаточный питьевой режим, под рукой должны быть препараты, которые могут облегчить состояние», — добавила Романенко.

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Если давление не спадает или чувствуются неприятные ощущения за грудиной, Романенко рекомендовала сразу же обращаться к врачу.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РБК рассказал, что сейчас атмосферное давление составляет 771 миллиметров ртутного столба, что на 25–26 единиц превышает норму. По его словам, это все равно что погрузиться в шахту на 300 метров.