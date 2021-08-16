Медики рассказали, как понизить кровяное давление без таблеток
Шведский врач Матс Халльдин перечислил восемь способов снизить кровяное давление. Его слова привело издание Expressen.
Медик напомнил, что нормальная верхняя граница этого показателя — примерно 140/90 миллиметров ртутного столба. Идеальное значения для человека остается в цифре 120/80, оно обычно бывает у молодежи и у тех, кто просто отличается очень хорошим здоровьем.
Тем же, у кого давление иногда поднимается до некритических показателей, рекомендованы некоторые способы, которые помогут нормализовать состояние.
Физические нагрузки — но очень умеренные — или просто получасовая прогулка может благоприятно сказаться на кровяном давлении. Нужно стараться избегать стрессовых ситуаций, расслабляться морально и физически. Можно считать шаги при помощи телефона или других устройств — желательно проходить 10 тысяч шагов в день.
В течение дня лучше чаще выключать телевизор и телефон, чтобы ограничить поток информации и избежать лишних переживаний. Обязательно высыпаться, сон должен составлять не менее семи часов. Необходимо следить за питанием: очень важно включить в рацион оливковое масло, фасоль и чечевицу, а также фрукты и овощи. Еду нужно солить как можно меньше.
Следует отказаться от курения. Оно резко повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Воздерживаться лучше и от алкоголя, как минимум от чрезмерного употребления.