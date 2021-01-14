Дату окончания пандемии в России назвали в Гамалеи

Пандемия коронавируса может полностью уйти из России к концу лета 2021 года. Такой прогноз сделал руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Я считаю, что к лету, особенно к концу лета, у нас все это (пандемия — прим. ред.) не то, чтобы будет затихать, а уже, может, полностью затихнет», — слова Зуева привел «Ридус».

Сейчас для здоровых людей наибольшую опасность представляют бессимптомные больные. Вирус не наносит вреда их здоровью, но в первые дни такие пациенты представляют опасность для окружающих, поскольку активно распространяют вирус.

Вакцинация граждан позволит прекратить пандемию, заявил ученый. По его подсчетам, к концу августа коллективный иммунитет выработается у 60−70% россиян. Зуев назвал вакцинацию самой эффективной и единственной на данный момент мерой.

«Эффективнее против любой вирусной инфекции нежели вакцина — человечество еще ничего не придумало. Поэтому и решайте: надо прививаться или нет», — пояснил вирусолог.

Кроме вакцинации существует еще три фактора, благодаря которым пандемия в России закончится. За полгода возрастет число переболевших. Также увеличится число граждан, у которых в организме сформировалась латентная вирусная инфекция. Речь идет про бессимптомников, у которых тоже выработается иммунитет. А еще все пневмотропные вирусы летом чувствуют себя плохо.