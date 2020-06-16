Дату начала клинических испытаний вакцины от коронавируса назвали в Минздраве России

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса, которую создали в Центре им. Гамалеи, планируют начать уже 17 июня. Минздрав уже выдал разрешение на их проведение.

Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко в эфире программы «Док Ток» на Первом канале.

Разрешение на клинические исследования выдано. Выдали сотрудники Министерства здравоохранения, этический комитет согласовал. С завтрашнего дня должны приступить Михаил Мурашко.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что клинические испытания вакцины от нового типа инфекции могут продлиться примерно 1,5 месяца. На протяжении 28 дней доброволец, на котором станут тестировать сыворотку, будет находиться в стационаре. При этом вакцину ему введут дважды — в нулевой день и на 21 день.

Гинцбург отметил, что тестируют сразу два параметра вакцины от коронавируса — ее безопасность и иммуногенность. Только после этого документы отправят обратно в Минздрав. В ведомстве эксперты будут сравнивать пользу, которую сыворотка приносит, с возможными рисками. Лишь после это будет принято решение о запуске препарата в гражданский оборот.

Мурашко также прокомментировал информацию о том, что разработчики вакцины уже испытали ее на себе. Министр здравоохранения подчеркнул, что «культура подвига присутствует у ученых всегда». Он отметил, что речь шла о платформе, которая тестировалась и для других инфекционных заболеваний, поэтому там присутствовал уровень безопасности. При это глава ведомства заявил, что терпение «должно распространяться» и на такие ситуации.

Ранее в Минобороны рассказали о заключительном этапе подготовки добровольцев к тестированию вакцины от коронавируса.