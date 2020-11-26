Дантист рассказал, можно ли заразиться коронавирусом у стоматолога

«Если вы имеете ввиду от самого стоматолога заразиться, то здесь есть, конечно, вероятность, но уже она меньше. Я бы сказала — 10%», — отметила специалист.

Врачи ведут прием полностью в защитной одежде, поверх халата они надевают одноразовые костюмы. Кроме того, стоматологи в обязательном порядке носят маски и защитный шлем. После каждого пациента медики меняют маски и перчатки, а шлем протирают антисептиками.

Поэтому, по мнению Балакиревой, у стоматолога выше вероятность заболеть COVID-19 от пациента, чем наоборот.

Эти врачи раз в две недели проходят тестирование на коронавирус.

Ранее стоматолог-терапевт Екатерина Лахтина дала инструкцию, как выбрать хорошего дантиста. В первую очередь нужно собрать информацию об опыте работы специалиста.