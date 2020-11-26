Дантист рассказал, можно ли заразиться коронавирусом у стоматолога
Заразиться коронавирусом на приеме у стоматолога практически не возможно. Об этом рассказала член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева, ее слова привел сайт телеканала «Звезда».
«Если вы имеете ввиду от самого стоматолога заразиться, то здесь есть, конечно, вероятность, но уже она меньше. Я бы сказала — 10%», — отметила специалист.
Врачи ведут прием полностью в защитной одежде, поверх халата они надевают одноразовые костюмы. Кроме того, стоматологи в обязательном порядке носят маски и защитный шлем. После каждого пациента медики меняют маски и перчатки, а шлем протирают антисептиками.
Поэтому, по мнению Балакиревой, у стоматолога выше вероятность заболеть COVID-19 от пациента, чем наоборот.
Эти врачи раз в две недели проходят тестирование на коронавирус.
Ранее стоматолог-терапевт Екатерина Лахтина дала инструкцию, как выбрать хорошего дантиста. В первую очередь нужно собрать информацию об опыте работы специалиста.