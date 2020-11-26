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    26 ноября 2020, 11:10

    Дантист рассказал, можно ли заразиться коронавирусом у стоматолога

    Алена Макаренко

    Заразиться коронавирусом на приеме у стоматолога практически не возможно. Об этом рассказала член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева, ее слова привел сайт телеканала «Звезда».
    Дантист рассказал, можно ли заразиться коронавирусом у стоматолога

    «Если вы имеете ввиду от самого стоматолога заразиться, то здесь есть, конечно, вероятность, но уже она меньше. Я бы сказала — 10%», — отметила специалист.

    Врачи ведут прием полностью в защитной одежде, поверх халата они надевают одноразовые костюмы. Кроме того, стоматологи в обязательном порядке носят маски и защитный шлем. После каждого пациента медики меняют маски и перчатки, а шлем протирают антисептиками.

    Поэтому, по мнению Балакиревой, у стоматолога выше вероятность заболеть COVID-19 от пациента, чем наоборот.

    Эти врачи раз в две недели проходят тестирование на коронавирус.

    Ранее стоматолог-терапевт Екатерина Лахтина дала инструкцию, как выбрать хорошего дантиста. В первую очередь нужно собрать информацию об опыте работы специалиста.